Pentagon gibt geheimes VIDEO von UFO-Jagd frei

Auf dem Video ist ein Flug zu sehen, den im Jahr 2014 zwei F/A-18F-Kampfjets vor der Küste von San Diego unternommen hatten. Die Maschinen verfolgen ein unbekanntes und sich drehendes Flugobjekt. Medien zufolge hing es zunächst in einer Höhe von 24 Kilometern in der Luft und änderte rasch seinen Kurs, als Kampfjets begannen, sich ihm zu nähern. Nach Angaben eines der Piloten, der das Objekt verfolgte, beschleunigte sich das UFO schneller als alles, was er je gesehen hatte.

Zuvor war berichtet worden, dass das Pentagon jahrelang heimlich nach UFOs geforscht hatte. Die Militärbehörde sei Berichten über mysteriöse Flugobjekte nachgegangen. Im Rahmen eines Programms habe man Teile und Gegenstände gesammelt, die sich an Orten befanden, an denen angeblich UFOs gesichtet worden waren. Darüber hinaus wären Menschen befragt und untersucht worden, die ihren eigenen Angaben nach mit Aliens Kontakt hatten. Das Programm hätte außerdem Video- und Audioaufnahmen der US-Armee gesammelt, auf denen angeblich UFOs gesichtet worden seien.