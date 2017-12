Elon Musk anrufen? SpaceX-Chef veröffentlicht seine Handynummer

Musk wollte laut dem TV-Sender eine Nachricht mit seiner Handynummer an den technischen Direktor (CTO, Chief Technology Officer) des Unternehmens Oculus, John Carmack, senden.

„Hast Du eine Sekunde, um zu sprechen? Meine Nummer ist …“, zitiert der TV-Sender die Nachricht, die Musk später löschte.

Anrufe bei der via Twitter veröffentlichten Nummer wurden demnach an eine Voicemail weitergeleitet. Nach Signaltönen habe man einen Ausschnitt aus dem Spiel „God of War“ hören können: „Mit göttlicher Hilfe haben Sie dies getan. Irgendwie haben Sie den Weg zu mir gefunden. Ich gratuliere Ihnen und respektiere Sie.“