Moskau: Britische Lehrerin will mit Handgranate ausreisen – FOTO

Die Waffe sei bei einer Kontrolle am Eingang des Flughafens entdeckt worden. Die Frau will sie auf einem Moskauer Markt gekauft haben, um sie später im Unterricht an ihrer Schule in London zu zeigen.

​Die Granate stellte sich laut dem Blatt letztlich als Attrappe heraus. Trotzdem sollen Sicherheitsdienstmitarbeiter den Gegenstand beschlagnahmt haben, da es sich um kein Spielzeug handele. Solche Attrappen würden Militärs zu Übungszwecken nutzen.