„Putins PR-Wunderwaffe“: Außenamt-Sprecherin Maria Sacharowa in VIDEOs und FOTOs

„Die Frau mit einem scharfen Kleidungsgeschmack und einer noch schärferen Zunge Maria Sacharowa hat die gläserne Decke durchgebrochen und ist 2015 auf die Weltbühne geraten und gerät seitdem nur selten aus den Schlagzeilen“, schrieb die BBC, die Sacharowa 2016 unter den einflussreichsten Frauen der Welt genannt hatte.

Nach ihrem Amtseintritt 2015 bezeichnete der „Stern“ sie als „Putins PR-Wunderwaffe“: Die „ausgesprochen selbstbewusste Blondine“ sei „das attraktive Aushängeschild des Kreml“.

Die Diplomatin nimmt oft an politischen Talkshows im russischen Fernsehen teil und genießt die Aufmerksamkeit der Presse nicht nur im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit. So führte sie im vorigen Jahr beim Russland-ASEAN-Treffen in Sotschi den „Kalinka“-Tanz auf. Später nahm sie an einem Gedicht-„Duell“ mit dem russischen Schriftsteller Dmitri Bykow teil.

Im Oktober 2016 trank Sacharowa Wodka mit Vertretern der polnischen patriotischen Organisation „Kursk”. Im Juli dieses Jahres trat sie bei der Eröffnung des Moskauer Internationalen Filmfestivals in einem tief ausgeschnittenen Kleid auf, das sie selbst kreiert hatte.

