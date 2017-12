Schluss mit dem echten russischen Wodka?

Dieser Abänderungsvorschlag ist laut der Zeitung mit dem vorhandenen Widerspruch zwischen dem Gesetz und den GOST-Normen (Gosudarstwenny Standart, deutsch: „Staatlicher Standard“) verbunden. Das föderale Gesetz Nr 171 „Über die staatliche Regulierung der Herstellung und des Umsatzes von Ethylalkohol…“ besagt, dass Wodka ein Getränk sei, das auf Basis von Ethylalkohol mit einer Stärke von 38 bis 56 Prozent hergestellt werde, so beträgt laut GOST-Normen der Alkoholgehalt zwischen 37,5 und 56 Prozent.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Russischer Wodka boomt weltweit – Deutschland bleibt Spitzenreiter

Der Abänderungsvorschlag für die Senkung der unteren Grenze des Alkoholgehalts im Wodka, damit es keinen Widerspruch in den entsprechenden Dokumenten gibt, wurde bereits in der russischen Staatsduma (Parlamentsunterhaus) registriert. Falls dieser verabschiedet wird, sollten die neuen Normen schon im Juli 2018 in Kraft treten, so die Zeitung unter Verweis auf den Senator Sergei Rjabuchin.