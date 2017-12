Nordkorea stellt neuen Satelliten fertig

Dabei soll es sich um einen neuen Satelliten namens „Kwangmyongsong-5“ handeln. Er soll mit Kameras und Telekommunikationsgeräten ausgestattet sein und auf einer Erdumlaufbahn platziert werden.

Ein südkoreanischer Militärsprecher hatte am Dienstag mitgeteilt, dass in letzter Zeit in Nordkorea „nichts Ungewöhnliches“ beobachtet worden sei. Seoul passe aber auf alle Provokationen auf, darunter auch Tests einer Langstreckenrakete, „die als Satellitenstart getarnt sind“.

Am 7. Februar hatte Pjöngjang den Start des Satelliten „Kwangmyongsong-4“ („Heller Stern“) bekanntgegeben, den eine ballistische Trägerrakete auf eine Erdumlaufbahn brachte. Dieser Raketenstart war ein Verstoß gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die Nordkorea Raketenstarts unter Einsatz ballistischer Technologien verbieten.