Autofahrer filmt zufällig seltenste Katze der Welt – VIDEO

Das Video wurde von Forschern des Leopardenland-Nationalparks , wo dieser Leopard unter der Nummer Leo 69F heimisch ist, ausgewertet, teilte der Pressedienst von Leopardenland mit. Dank diesem Video hätten sie hochwertige Angaben über den Zustand eines Amurleoparden erhalten, der auf der Roten Liste gefährdeter Arten steht und seit fast zehn Jahren überwacht wird. Zum ersten Mal hatten Fotofallen Leo 69F im Jahre 2008 aufgenommen.

Die Forscher merkten an, der Amurleopard habe sich an der Straße ganz ruhig verhalten und nicht versucht, sich im Wald zu verbergen. Ein solches Verhalten des Tiers hätten sie auch zuvor beobachtet: für sie sind Wagen nicht so gefährlich wie Menschen. Die Leoparden versuchen, sich erst dann zu verstecken, wenn sie einen Menschen am Steuer sehen.

Auf dem Video ist zu sehen, dass Leo 69F sehr gesund aussieht, so die Forscher.