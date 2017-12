Heiligabend in Hannover: „Südländer“ verprügeln Mann und stehlen seinen PKW

Unbekannte haben am Heiligabend in Hannover einen Verkehrsunfall verursacht, danach den Geschädigten verprügelt und ihm sein Mobiltelefon sowie seinen Wagen entwendet, berichtet Focus Online.

Der Geschädigte sei gegen 22 Uhr am Heiligabend mit seinem Ford Focus in Hannover unterwegs gewesen. An einer Einmündung habe ein schwarzer Mercedes die Vorfahrt des 36-Jährigen missachtet, sodass es zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Während der Hannoveraner versuchte, die Polizei über den Unfall zu verständigen, habe einer der Pkw-Insassen dem 36-Jährigen sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Anschließend sei der Mann von mindestens drei weiteren Mitfahrern zusammengeschlagen worden.

Nachdem die Täter von ihm abließen, stiegen einige von ihnen in seinen Wagen und fuhren davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg, etwas später sei der gestohlene Ford Focus einige Kilometer weiter zurückgelassen aufgefunden worden.

Es werde weiter ermittelt, zwei der Gesuchten seien von südländischer Erscheinung.