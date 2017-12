Kokainschwemme in Deutschland: So viele Drogen sichergestellt wie nie zuvor

Der Zoll und die Polizei haben 2017 in Deutschland so viel Kokain beschlagnahmt wie nie zuvor. Dies berichten mehrere deutsche Medien am Mittwoch.

In diesem Jahr seien knapp sieben Tonnen Kokain sichergestellt worden, das meiste davon in Bremerhaven und Hamburg. Das ist dreimal so viel wie im Vorjahr, so der NDR unter Berufung auf das Bundeskriminalamt (BKA). Damals seien etwas mehr als eine Tonne Drogen beschlagnahmt worden.

„Für uns als Zoll in Deutschland ist dieses Jahr herausragend, im negativen Sinne“, zitiert der NDR den Zollfahnder. „Die Zahlen sind exorbitant hoch.“

© AFP 2017/ Josh Edelson Riesige Drogen-Plantage in Bremen entdeckt

Der Grund sei eine Strategie der südamerikanischen Drogenkartelle. „Das Angebot in Südamerika hat sich erhöht, das heißt, wir haben eine Kokainschwemme“, wird René Matschke, Leiter der Zollfahndung Hamburg, vom NDR zitiert.

Das Problem sei aber nicht nur in Deutschland und in Europa festzustellen. Nach Informationen einer internen Auswertung des BKA, die dem NDR vorliegen, haben sich die weltweiten Sicherstellungen größerer Kokainmengen seit 2012 verdoppelt.