Tödliche Spritze für Stalin? Wahre Memoiren seiner Tochter sollen aufgetaucht sein

Historiker Nikolai Nad hat nach eigenen Angaben ein Exemplar der wahren Memoiren von Josef Stalins Tochter Swetlana Allilujewa entdeckt. Er sieht Unterschiede zu der im Westen veröffentlichten Version dieser Lebenserinnerungen – darunter in Bezug auf Stalins Tod.

In einem Interview mit der Zeitung „Moskowski Komsomolez“ erzählte der Historiker, wie er seinen Fund machte: „Unter anderem wurde dieser Glückstreffer ermöglicht durch meine Bekanntschaft mit ranghohen Mitarbeitern der Staatssicherheit verschiedener Generationen. Nach einer langjährigen Suche ist ein vergilbter und abgegriffener (zum Teil buchstäblich löchriger) Schreibmaschinentext in meinen Besitz gelangt – er stammt aus Mitte der 1960er Jahre und blieb wie durch ein Wunder erhalten. Das ist eine maschinengeschriebene Kopie des Originals der im Jahr 1965 beendeten wahren Memoiren von Swetlana Allilujewa.“

„Beim Textvergleich der wahren Bekenntnisse von Stalins Tochter und der ‚20 Briefe an einen Freund‘, die später in großer Auflage veröffentlicht wurden, lassen sich ziemlich wesentliche Unterschiede entdecken“, so der Historiker.

Warum hatte er überhaupt mit der Suche nach dem ursprünglichen Text begonnen? Nad argumentierte, das veröffentlichte Buch von Allilujewa enthalte „viele faktologische Patzer“: „In ihren sogenannten ‚Briefen‘ behauptet Swetlana beispielsweise, ihr Vater habe nie im Garten gearbeitet und auf dem Beet gewurstelt. Ich habe jedoch von der Tochter von Marschall Budjonny erfahren, dass dies nicht stimmt; es gibt sogar ein Foto, wo Stalin und Budjonny mit Spaten ein Beet anlegen. Es kommen aber auch viel gravierendere Fehler vor!“

Etwa das Geburtsdatum von Swetlanas leiblichem Bruder, das Todesdatum von Stalins Mutter oder der Vollname von General Wlassik, dem Chef von Stalins Wachpersonal, seien im Buch falsch angegeben, sagte Nad.

Er kommentierte: „Man könnte allerdings mutmaßen, dass Allilujewa diese so offensichtlichen Fehler absichtlich unkorrigiert ließ, damit die Leser begreifen, dass sie all dies unter hartem Druck ihrer CIA-‚Gönner‘ schrieb.“

„Beim Vergleich mit dem Buch schneidet der Schreibmaschinentext gut ab, besonders dort, wo die Tochter an Stelle der gewohnten (und offiziell gebräuchlichen, würde ich sagen) Beschreibungen Stalins manche nur ihr zugängliche Informationen über ihren Vater mitteilt – im Gegensatz zu dem Buch“, so Nad weiter.

Er führte ein Beispiel an: „Nehmen wir etwa eine kleine Episode aus dem Schreibmaschinentext: ‚Das nächste Mal sah ich meinen Vater erst im August 1945: Alle waren mit der Nachricht über das Atombombardement beschäftigt, und der Vater war nervös, sprach mit mir unaufmerksam …‘ Da sind die Worte ‚der Vater war nervös‘ sehr wichtig. Stellen Sie sich vor: Stalin war nervös! Solch eine Einzelheit gibt die Spannung sofort wieder – ebenso wie den Zustand, in dem sich die ganze sowjetische Führung einschließlich Stalins befand, nachdem Amerika seine Atom-Mächtigkeit bewusst demonstriert hatte – nicht weit von der sowjetischen Grenze. Doch im Buch fehlt solch ein wichtiger Satz.“

Der Historiker wurde gefragt, ob sein Fund irgendwelche Kreml-Geheimnisse lüfte. Er sagte: „Betrachten wie einen maschinengeschriebenen Memoiren-Auszug, der die ersten Stunden nach Stalins Tod beinhaltet: ‚Auf dem Korridor weinte jemand laut. Das war eine Krankenschwester, die in der Nacht Spritzen gab. Sie schloss sich in einem Zimmer ein und weinte so, als ob ihre ganze Familie tot sei …‘ Beim ersten Anblick ist die Episode wenig bedeutsam, doch sie wurde im Buch deutlich geändert.“

Im Buch werden die Spritzen, wie Nad erläutert, in dieser Episode überhaupt nicht erwähnt: Dem Wortlaut des Buches zufolge soll damals eine Krankenschwester geweint haben, die im Badezimmer einen Fotofilm mit dem Kardiogramm entwickelte.

„Diese Episode wurde im Buch gründlich geändert, weil sie nicht bloß eine Krankenschwester betrifft, sondern konkret die Krankenschwester Moissejewa! Ausgerechnet sie hatte die Spritze gegeben, nach der Stalin sofort starb!“, betonte der Historiker.

Er sagte weiter: „Es war mir einst gelungen, den Zugang zum medizinischen Archiv Stalins zu bekommen, das später erneut für geheim erklärt wurde. Dort gab es insbesondere ein sehr interessantes Dokument, das ausgerechnet die Krankenschwestern und die letzten Spritzen beinhaltete.“

Jenes Archivdokument zu Stalins letzter Erkrankung enthielt laut Nad eine Liste der ärztlichen Verordnungen und der Dienststunden für den 5. und den 6. März 1953: „Die letzten – sozusagen fatalen – Spritzen wurden eben von Moissejewa gegeben. Um 20.45 Uhr spritzte sie dem Kranken Calciumgluconat ein – solch eine Spritze hatte man ihm während seiner ganzen Krankheit noch kein einziges Mal gegeben! Um 21.50 Uhr bestätigte sie durch ihre Unterschrift im Registrierbuch, dass sie dem Kranken – erstmals während der ganzen Behandlungszeit! – eine Dosis Adrenalin einspritze. Danach starb Stalin sofort! Bei dem Zustand, den er in den letzten Stunden seines Lebens hatte, sind Adrenalin-Spritzen, wie mir Ärzte erläuterten, kontraindiziert, denn sie verursachen Gefäßkrämpfe im großen Kreislauf und können zu einem letalen Ausgang führen.“

Wie der Historiker generell sagte, ließ Stalins Tochter ihr Manuskript aus der Sowjetunion zunächst nach Indien schmuggeln, dann gelangte der Text in die USA: „Allilujewas Buch, das von ihren ‚Betreuern‘ aus US-Geheimdiensten vorbereitet wurde, war womöglich das erste dermaßen ernsthafte westliche Produkt des Kalten Kriegs. Ausgerechnet mit diesem Buch begann eine Aufeinanderfolge spürbarer politischer Verluste der Sowjetmacht – bis hin zu deren voller Niederlage an der ideologischen Front.“