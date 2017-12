Seefahrer und Kater nach sieben Monaten im Ozean gerettet

Nach Angaben von SNSM wollte der 54-jährige Zbigniew Reket am 20. Mai von den Komoren zum südafrikanischen Durban fahren. Ein Kater, den der Pole in einem Hafen aufgelesen hatte, sei ebenfalls an Bord gewesen.

Während der Seefahrt sei der Bootmotor kaputtgegangen, dann sei das Boot Richtung Somalia, Malediven, Indonesien, dann Mauritius und schließlich nach Réunion getrieben. Reket habe mehrmals Land gesehen, habe aber nicht anlegen können, sagte er einer lokalen Zeitung.

Der Seefahrer habe keine Funkverbindung und einen Lebensmittelvorrat für nur einen Monat gehabt und sei gezwungen gewesen, während des Treibens zu angeln und Regenwasser zu trinken.

Rettungskräfte hätten das in Not geratene Boot am 25. Dezember entdeckt und den Seefahrer an Land gebracht. Der Mann sei völlig erschöpft gewesen.

Die lokale Polizei ermittelt zu diesem Fall.