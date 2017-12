Dreibeiniger Fisch in Australien gefangen

In Australien hat eine Frau einen unbekannten dreibeinigen Fisch gefangen, schreibt die britische Zeitung „Daily Mail“.

Michelle Garside habe den Fisch am Sonntag gefangen und ihn fast sofort wieder freigelassen. Sie habe aber zuerst einige Fotos von dem Fisch gemacht und sie in einer Facebook-Gruppe gepostet, um zu erfahren, was das für ein Wesen sei. Garside behauptet, der Fisch sei 30 cm groß gewesen.

Facebook-Nutzer hätten vermutet, dass dieses geheimnisvolle Wesen ein Krötenfisch sei. Der Fisch sehe aber eher dem Gestreiften Anglerfisch ähnlich. Diese Ansicht teile auch Garside selbst.

Die Frau habe danach bei Ichthyologen angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.