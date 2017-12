Argentinien: Explosion in Hafen fordert Todesopfer – Medien

Mindestens ein Mensch ist gestorben und weitere 20 haben am Mittwoch wegen einer Explosion in einem argentinischen Hafen Verletzungen erlitten, meldet das lokale Portal LaCapital unter Berufung auf die Polizei und die Feuerwehr.

Die Explosion ereignete sich demzufolge gegen Mittag in der Umschlagsanlage exNidera für Getreide im Hafen General San Martin am Fluss Paraná.

Die Identität des Gestorbenen sei noch nicht ermittelt. Über dem Ort der Explosion soll eine riesige Rauchsäule entstanden sein, was Panik unter den Bewohnern ausgelöst habe. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in die nahegelegene Stadt Rosario gebracht.