Putin: Explosion in St. Petersburg war Terroranschlag

„Wie Sie wissen, wurde gestern in St. Petersburg eine terroristische Akt verübt“, sagte Putin beim Treffen mit den an der Militäroperation der russischen Luftstreitkräfte in Syrien beteiligten Offizieren in Moskau.

In einem St. Petersburger Supermarkt hatte sich am Mittwoch eine Explosion ereignet. Nach Angaben russischer Behörden wurden 13 Personen durch eine Nagelbombe dabei verletzt.

„Gestern habe ich dem Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) die Anweisung gegeben, bei der Arbeit mit diesen Banditen, bei ihrer Festnahme natürlich im Rahmen des Gesetzes vorzugehen“, sagte Putin weiter. „Im Falle einer Lebens- oder Gesundheitsgefahr für unsere Offiziere aber entschlossen zu handeln, keinen gefangen zu nehmen und diese Banditen auf der Stelle niederzukämpfen.“

Im Internet ist inzwischen ein Video aufgetaucht, auf dem der mutmaßliche Täter zu sehen ist. Auf den Bildern einer Überwachungskamera aus dem Supermarkt ist ein Mann in einer Kapuzenjacke mit einem offenbar schweren Rucksack zu sehen, der das Geschäft anschließend ohne den Rucksack wieder verließ.

Das Nationale Antiterror-Komitee (NAK) übernahm die Ermittlungen.

Im April waren bei einem Bombenanschlag in der U-Bahn von St. Petersburg 16 Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Zu der Tat bekannte sich eine Gruppe aus dem Umfeld der Terrorgruppierung Al-Qaida.