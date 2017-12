Moskau: Bus fährt in Haltestelle mit Passagieren - VIDEOs + FOTO

Im Nordwesten Moskaus ist am Freitag ein Bus in eine Haltestelle mit Passagieren gefahren. Einer Polizeiquelle zufolge sind zwei Menschen dabei ums Leben gekommen.

Ein Sprecher der Zivilschutzbehörde teilte seinerseits mit, es gebe keine Todesopfer.

Im Netz sind bereits Videos vom Vorfall veröffentlicht worden.

​Laut der Verkehrsmittelbehörde ist ein Pkw in den Bus gefahren, wonach jener von der Fahrbahn abkam und in die Haltstelle fuhr.

К сожалению, недоброе утро!

Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших…. pic.twitter.com/KEyrZkBF24 — Николай Зубов (@zubovnick) 29. Dezember 2017

Am Montag wurde berichtet, dass ein Bus in der russischen Hauptstadt eine Menschenmenge gerammt hatte und anschließend in einen Fußgängertunnel gefahren war.