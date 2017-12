Explosion in St. Petersburger Supermarkt: FSB nimmt Tatverdächtigen fest

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat im Zusammenhang mit der Explosion vom Mittwochabend in einem Supermarkt in St. Petersburg den Attentäter identifiziert. Er wurde laut dem Pressedienst des FSB am Samstag festgenommen.

Der Festgenommene soll der Behörde zufolge den Anschlag sowohl organisiert als auch durchgeführt haben. Er sei bereits dem Ermittlungskomitee Russlands übergeben worden und werde zurzeit verhört.

Der Festgenommene soll bei der Vernehmung die Tat gestanden haben. Bei ihm handelt es sich laut jüngsten Angaben um einen 35-jährigen Einwohner von St. Petersburg namens Dmitri. Er soll wegen Drogenhandels vorbestraft sein.

Der 35-Jährige soll den Anschlag allein geplant und durchgeführt haben. Laut russischen Medien bezeichnete er sich selbst als Mitglied einer nationalistischen Bewegung.

Bei der Explosion am vergangenen Mittwochabend wurden in einem Spuermarkt in St.Petersburg nach jüngsten Angaben Menschen verletzt. Den Ermittlern zufolge detonierte ein selbst gebauter und mit Metallteilen gefüllter Sprengsatz, der zuvor in einem Schließfach verstaut worden war. Später bezeichnete der russische Präsident Wladimir Putin den Vorfall als "Terorrakt". Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich am Samstag zu dem Anschlag bekannt. Im russischen Föderationsrat (Parlamentsoberhaus) hat man inziwschen diese Bekenntnis infrage gestellt und als Teil der PR-Strategie des IS bezeichnet.