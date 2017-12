Ein Jahr nach Silvester-Anschlag: 20 Terrorverdächtige in Istanbul festgenommen

Ein Jahr nach dem grausamen Anschlag im Istanbuler Nachtclub Reina hat die türkische Polizei nun 20 Menschen festgenommen, die verdächtigt werden, in Verbindung mit der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) zu stehen und einen Terrorakt in Istanbul zum Jahreswechsel geplant zu haben. Das berichtete die Agentur Anadolu am Sonntag.

© REUTERS/ Murat Ergin IS bekennt sich zu Silvester-Terror in Istanbul

Demnach hat die Anti-Terror-Einheit der türkischen Polizei in drei Bezirken der Metropole mehrere Razzien durchgeführt und dabei 20 Terrorverdächtigte festgenommen. Diese sollen mit IS-Anführern in Syrien und im Irak verbunden sein und einen Anschlag zum Jahreswechsel in Istanbul geplant haben.

Bei der Schießerei im Istanbuler Nachtclub Reina waren in der Silvesternacht 2016/2017 insgesamt 39 Menschen getötet und 69 weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben erschoss ein Angreifer in einem Weihnachtsmannkostüm einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang des Nachtclubs, bevor er im Inneren wahllos um sich schoss. Der IS bekannte sich zu dem Anschlag.