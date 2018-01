Silvesternacht in Deutschland: Polizei meldet Randale und sexuelle Übergriffe

Die Polizei hat auf Twitter und offiziellen Webseiten von vereinzelten Fällen von Krawallen, sexuellen Übergriffen und Schlägereien während der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten berichtet.

Bei Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor kam es demnach zu vereinzelten sexuellen Übergriffen. In zehn Fällen seien sieben Personen in Gewahrsam genommen worden.

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31. Dezember 2017

​In Leipzig versammelten sich bis Mitternacht rund tausend Menschen in einem Szeneviertel, so die Polizei. Nachdem dort mehrere Mülltonnen und verschiedene Gegenstände angezündet worden seien, sei die Polizei mit Wasserwerfern angerückt, um die Brände zu löschen.

Randalierer bewarfen Polizisten am Connewitzer Kreuz mit Böllern und Steinen. Die Beamten seien mit Wasserwerfern gegen die 40 bis 50 Angreifer vorgegangen.

Die Kölner Polizei rückte Medienberichten zufolge in der Silvesternacht zu mehreren Schlägereien im ganzen Stadtgebiet aus. Neun Frauen hätten außerdem angegeben, unsittlich angefasst worden zu sein, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Hier seien drei Tatverdächtige identifiziert worden.

Auch in Hamburg wurden sexuelle Übergriffe in einem „sehr geringen Maß“ gemeldet, zitieren deutsche Medien einen Polizeisprecher am Montagmorgen. Genaue Zahlen lagen demnach zunächst nicht vor.

Allerdings sei es für eine seriöse Bilanz auch noch viel zu früh, sagte ein Sprecher der Polizei in München. „Die Erfahrung zeigt, dass so etwas oft erst ein, zwei Tage später angezeigt wird.“