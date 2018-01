Britischer Multimillionär samt Familie bei Flugzeugcrash getötet - VIDEO

Ein britischer Multimillionär und fünf weitere Menschen sind kurz vor dem Jahreswechsel bei einem Flugzeugunglück in Sidney ums Leben gekommen.

Richard Cousins, CEO des weltweit führenden Catering-Unternehmens Compass Group, war am Sonntag gemeinsam mit fünf Familienangehörigen in einem Privatjet des Typs DHC-2 Beaver unterwegs, der aus bisher ungeklärter Ursache in den Hawkesbury-Fluss stürzte.

Neben Cousins und seinen Söhnen Edward (23) und William (25) kamen die Braut des Millionärs, Emma Bowden (48), ihre elfjährige Tochter Heather und der 44-jährige Pilot ums Leben, berichtet die britische Zeitung „The Mirror“. Die Compass Group hat den tödlichen Vorfall bestätigt.