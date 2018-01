Italien: Explosion zu Silvester in Turin – Medien

Vier Menschen sind bei der Explosion einer selbstgebastelten Bombe in der Silvesternacht in der italienischen Stadt Turin verletzt worden. Darüber berichtet die Zeitung „La Stampa“ am Montag.

Die Explosion ereignete sich in einem Stadtbezirk am Stadtrand. Verletzt wurden zwei Marokkaner und zwei Italiener, darunter ein 83-jähriger Rentner. Der Sprengsatz war in einer Mülltonne versteckt worden.

Bei der Detonation wurden vier Autos beschädigt, die in der Nähe geparkt waren. Außerdem zerbarsten dabei Fensterscheiben in 30 Häusern in der Nähe.

Laut der Zeitung durchsuchten italienische Sicherheitskräfte die Umgebung und entdeckten dabei zwölf weitere ähnliche Sprengsätze und Munition.

Zurzeit versucht die Polizei den Täter zu identifizieren.