Dänische Königin will ihre Untertanen mit sinnlosen Dingen beschäftigen

„Heute möchte ich einen kleinen Vorschlag an euch alle richten: Lasst uns etwas versuchen, was wir üblicherweise nicht tun. Etwas, was außerhalb unserer alltäglichen Beschäftigungen liegt. Etwas Überflüssiges, Unötiges, etwas Sinnloses", sagte sie in ihrer Neujahrsansprache.

Jeder könne eine „sinnlose" Beschäftigung nach seinem Geschmack wählen, seien es Spaziergänge im Wald und am Strand oder Bücher und Fernsehserien. Die Königin selbst bevorzuge Stickerei und Zeichnen.

Die scheinbar sinnlosen Hobbys seien wichtig, da sie „die Phantasie ernähren, die die Intelligenz anregt und die Grenzen unserer Welt erweitert", so die dänische Königin.