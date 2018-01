Einer der grausamsten IS-Henker festgenommen – FOTOs

Einen der grausamsten Henker der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh), Abu Omer, der auch als „Weißbart“ bekannt ist, haben irakische Militärs in Mossul festgenommen, berichtet die britische Zeitung „The Daily Mail“.

Abu Omer gilt laut „The Daily Mail“ als einer der grausamsten IS-Henker. Im März 2015 hatte „Weißbart“ zum Beispiel an einer schrecklichen Hinrichtung teilgenommen: Dabei wurden drei Männer wegen angeblicher Blasphemie und Homosexualität öffentlich mit dem Schwert enthauptet.

ISIS ‘White Beard’ executioner Abu Omer is captured in Mosul https://t.co/UVXJ4Jtr7L pic.twitter.com/qhiPKyiFdb — NewsBlog breaking (@NBbreaking) 2 января 2018 г.

Die Zeitung merkt an, der Henker sei von Einheimischen verraten worden. Obwohl Mossul schon im Juli 2017 vom „Islamischen Staat“ befreit worden war, verbergen sich immer noch mehrere Terroristen in der Stadt sowie in anderen irakischen Städten.

Anfang Dezember hatte der irakische Premierminister, Haider al-Abadi, den Sieg über den „Islamischen Staat“ erklärt.