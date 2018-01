Russischer Kampfhubschrauber in Syrien abgestürzt – beide Piloten tot

In Syrien ist ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Mi-24 abgestürzt. Beide Piloten sind ums Leben gekommen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mitteilte. Das dritte Besatzungsmitglied wurde verletzt und konnte gerettet werden.

Das Unglück ereignete sich demnach bereits am 31. Dezember. Nach Angaben der Behörde erlitt die mehr als zehn Tonnen schwere Maschine rund 15 km vom ostsyrischen Hama entfernt wegen eines technischen Problems eine Bruchlandung.

„Die beiden Piloten kamen dabei um. Der Bordtechniker erlitt Verletzungen und wurde von einem Rettungstrupp evakuiert.“ Der Mann sei auf die russische Luftwaffenbasis Hmeimim in Latakia gebracht worden und werde dort medizinisch behandelt.

Das Verteidigungsministerium betonte, der Hubschrauber sei wegen eines technischen Defekts und nicht aufgrund eines Beschusses abgestürzt.

Russland ist seit 2015 auf Bitte der syrischen Regierung an einer Anti-Terror-Operation in dem arabischen Land beteiligt. Der Löwenanteil der Infrastruktur der berüchtigten Terrormiliz Daesh (auch "Islamischer Staat", IS) wurde von der russischen Luftwaffe zerstört. Anfang Dezember 2017 erklärte das russische Militär den endgültigen Sieg über den IS in Syrien. Kurz danach besuchte Präsident Wladimir Putin den russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der nordwest-syrischen Provinz Latakia und ordnete den Rückzug eines Großteils der russischen Militärs aus Syrien an. Sowohl die Basis Hmeimim als auch die Marinebasis Tartus an der Mittelmeerküste sollen jedoch beibehalten werden.