Flasche Wodka in Dänemark gestohlen – Schaden von 1 Mio. Euro – FOTO

Die Kopenhagener Polizei habe am Mittwoch den Eingang einer Anzeige bestätigt, so das „Handesblatt“. Engberg, der eine große Wodka-Sammlung hat, veröffentlichte via Facebook ein Foto der Flasche, die aus rund drei Kilo Gold und drei Kilo Silber bestehen soll, und Bilder von Überwachungskameras, die einen jungen Mann in einer Baseballkappe und mit vermummtem Gesicht zeigen.

Laut dem Besitzer war die Flasche nicht versichert. Das „Handesblatt“ merkt an, die gestohlene Flasche sei auch in der bekannten US-Fernsehserie „House of Cards“ zu sehen gewesen.