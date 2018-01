Riesige Eiswand trennt Russland und China – VIDEO

Die Eis-Mauer soll sich im Nordosten Chinas an der Grenze zu Russland befinden. Bemerkenswert sei, dass scheinbar niemand an der Grenzbefestigung gearbeitet habe. Denn die an einigen Stellen fast 20 Meter hohe und über 50 Kilometer lange Eiswand sei auf natürliche Weise entstanden.

Meteorologen zufolge ist das ein außergewöhnliches Phänomen. Voraussetzung dafür sei extrem kaltes und windiges Wetter sowie eine ständige Wasserbewegung unter der zugefrorenen Seeoberfläche.