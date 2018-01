„Prisonbreak” auf Berlinerisch: Wie neun Häftlinge in wenigen Tagen entkommen konnten

Personalmangel und wenig bis gar keine Sicherheitsmaßnahmen im offenen Vollzug – trotzdem sei es nicht so, dass die Häftlinge in der JVA Plötzensee einfach ein- und ausgehen können. Michael Reis, Sprecher der Justizverwaltung, ist sich sicher: Auch die letzten drei Ausbrecher, die noch auf freiem Fuß sind, werden bald wieder hinter Gittern landen.

Aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee sind über Neujahr gleich mehrfach Häftlinge ausgebrochen. Erst war am Jahresende die Rede von vier Inhaftierten des geschlossenen Vollzugs, die sich mit Hammer und Trennschleifer den Weg in die Freiheit erzwungen haben. Dann wurde die Zahl der „Entwichenen“, wie es im Fachjargon heißt, mehrmals nach oben korrigiert. Nach der jüngsten Zählung sollen insgesamt neun Ausbrüche gelungen sein.

Während sich Justizsenator Dirk Behrendt mit Rücktrittsforderungen auseinandersetzen muss, reagiert das Netz mit Spott.

Es ist leichter aus der JVA #Plötzensee auszusteigen, als aus einem Fitnessstudio Vertrag.



Iss so. — Oskar Adler (@oskar_adler) 2. Januar 2018

Die JVA hat wohl eine eigene ‚Flüchtlingskrise‘ 😜 #Plötzensee — Paukerin Let's Play (@Paukerin_LP) 2. Januar 2018

Was viele noch nicht wussten. Die Gefängnisse in Berlin wurden mit dem Jahreswechsel umbenannt.



Neu: Gehfängnis

#Plötzensee — Jindřich Kulhánek (@basilikumeis) 1. Januar 2018

Michael Reis, Sprecher der Justizverwaltung, hat Verständnis für die Reaktionen:

„Es ist natürlich extrem misslich, und man kann es den Berlinerinnen und Berlinern überhaupt nicht übel nehmen, dass gefragt wird: Was ist denn da los? Es ist aber tatsächlich nicht so, dass hier einfach ein- und ausgegangen werden kann. Diesem Eindruck stellen wir uns definitiv entgegen.“

Bis auf die ersten vier Entflohenen seien alle Ausbrecher aus dem offenen Vollzug entwichen. Da seien strenge Sicherheitsmaßnahmen nicht vorgesehen, erklärt Reis.

„Im offenen Vollzug ist es so, dass hier Ersatzfreiheitsstrafen abgesessen werden. Das sind Leute, die Geldforderungen nicht gezahlt haben. Hier sind die Sicherheitsvorkehrungen wesentlich geringer. Das ist auch im Gesetz so vorgeschrieben: Es gibt keine oder nur sehr geringe Sicherheitsvorkehrungen. Zweck ist es nicht, die Leute hinter große Mauern zu setzen. Wegen der geringen Sicherung ist es da natürlich einfacher, aus dem Fenster zu klettern und über den Zaun zu gehen. Das ist der wesentliche Grund, weshalb hier nochmal Gefangene entfliehen konnten.“

Kritiker wie FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe hatten schon früh in der Debatte angemerkt, dass eine effektive Sicherung auch deswegen nicht machbar sei, weil den Vollzugsanstalten Personal fehle. Auch Michael Reis gibt zu, dass derzeit 200 Stellen unbesetzt sind. Dagegen könne man aber kurzfristig nichts machen, weil die entsprechenden Kräfte nicht von außen „eingekauft“, sondern in Berlin ausgebildet werden müssen.

„Berlin hat die sogenannte Monopolausbildung, das heißt, nur Berlin kann die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten ausbilden. Wenn wir jetzt neue Stellen schaffen würden, würde uns das im Grunde genommen gar nichts bringen, weil wir erstmal das Personal ausbilden müssen. Das geschieht momentan, und wir gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten nochmal zahlreiche weitere Bedienstete im Vollzug eingesetzt und im kommenden Jahr die Stellen aufgefüllt werden können.“

Kurzfristig würden bauliche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu erhöhen, insbesondere im offenen Vollzug. Außerdem sei eine Kommission eingesetzt worden unter dem Vorsitz des Gerichtspräsidenten von Tiergarten und mit Mitgliedern der Senatsverwaltung und externen Sicherheitsleuten.

„Die Kommission wird aufklären, wie es zu diesen Ausbrüchen kommen konnte, um dann schnell zu reagieren und weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nicht mehr vorkommt.“

Mittlerweile sind sechs der neun Ausbrecher wieder zurück in der JVA Plötzensee. Die meisten von ihnen haben sich freiwillig gestellt – für Reis der Beweis, dass die Entscheidung, nicht auf das letzte Mittel der Öffentlichkeitsfahndung zurückzugreifen, richtig gewesen ist. Stattdessen seien Zielfahnder eingesetzt worden.

„Zu den genauen Methoden kann ich mich nicht äußern – erstens macht das die Polizei, und zweitens wollen wir den Geflohenen möglichst keine Information geben, dass sie sich dem Zugriff entziehen können“, so Reis. Auch dazu, ob die Flüchtigen noch in Berlin vermutet werden, wollte er keine Angaben machen.

Die bereits wieder zurückgekehrten Ausbrecher erwarten nun Verschärfungen der Haftbedingungen.

„Diejenigen, die aus dem offenen Vollzug entkommen waren, werden in den geschlossenen Vollzug verlegt. Denjenigen, die am 28.12. durch die Mauer aus dem geschlossenen Vollzug ausgebrochen sind, droht eine Anzeige. Möglicherweise gibt es Ermittlungen wegen anderer Straftaten, zum Beispiel Sachbeschädigung. Man könnte auch an Gefangenenmeuterei denken, weil sich hier vier zusammengetan haben. Hier gibt es also auch andere Konsequenzen.“

Michael Reis gibt sich optimistisch, dass auch die restlichen drei Häftlinge in Kürze wieder der Haft zugeführt werden. Ob von ihnen, solange sie auf freiem Fuß sind, eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht, könne er nicht sagen.

