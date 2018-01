Ballon mit Touristen im ägyptischen Luxor abgestürzt

Die Verletzten werden laut Medienberichten in einer Klinik von Luxor medizinisch versorgt.

Der Unfall soll durch eine starke Windböe verursacht worden sein.

Ballon-Flüge sind im ägyptischen Luxor unter Touristen besonders beliebt. Indes handelt es sich nicht um den ersten solchen tragischen Vorfall. Am 26. Februar 2013 war ein Ballon mit Touristen in etwa 300 Meter Höhe in Flammen aufgegangen und dann über dem Tal der Könige abgestürzt. Damals kamen 19 Menschen ums Leben, darunter ein Ägypter und 18 ausländische Touristen. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich im März desselben Jahres in Kambodscha ereignet.