Polizei durchsucht Trump Tower wegen Anschlagsdrohung

Die New Yorker Polizei hat einem Bericht des Portals Daily News zufolge eine anonyme Meldung über Selbstmordattentäter erhalten, die eine Explosion vor dem Trump Tower vorbereitet hätten.

© AP Photo/ Bebeto Matthews US-Senator: Anschlag in New York – Folge von Washingtons Politik im Nahen Osten

Wie das Portal unter Berufung auf eine Polizeiquelle schreibt, haben die Ordnungskräfte bereits das Gebäude durchsucht. Dabei sei aber nichts Verdächtiges entdeckt worden.

Der Anruf sei von einer Nummer gekommen, die in Brooklyn registriert sei. Bereits zuvor seien Hinweise von dieser Nummer über angeblich vorbereitete Anschläge gekommen. Diese hätten sich später als Fake herausgestellt.

Der Trump Tower ist ein Wolkenkratzer mit 58 Etagen auf der Fifth Avenue, Ecke 56th Street im New Yorker Stadtbezirk Manhattan. Vor seiner Inauguration lebte der aktuelle US-Präsident Donald Trump in dem Hochhaus.