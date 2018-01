Österreich: Skifahrer erlebten Schreckminuten im Skilift – beängstigendes VIDEO

Skifahrer in der Urlaubsregion Montafon im österreichischen Vorarlberg sind während des Schneesturms "Burglinde" in einem bei heftigen Windböen schwankenden Skilift stecken geblieben und haben diesen nicht verlassen können. Ein Besucher des Wintersportorts hat das Geschehen auf Video aufgenommen und am 3. Januar auf Facebook veröffentlicht.