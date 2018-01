Zum siebten Mal in wenigen Tagen: Stecknadel in Kaufland-Kuchen entdeckt

Nachdem im baden-württembergischen Offenburg in Lebensmitteln Stecknadeln entdeckt wurden, ist ein weiterer Fall im rund 20 Kilometer entfernten Kehl bekannt geworden: Eine Kundin hat Medienberichten zufolge ein in einer Kunststoffbox verpacktes Stück Kuchen gekauft, in dem sie zu Hause eine Stecknadel fand.

Auch diesmal soll eine Filiale der Kaufland-Kette betroffen sein. Die in Kehl entdeckte Stecknadel unterscheidet sich laut der Polizei allerdings „in Art und Größe von den bisher verwendeten“. Bislang sei nicht bekannt, ob es sich um einen Trittbrettfahrer handle oder ob derselbe Täter am Werk sei. Trotz zusätzlicher Kontrollmaßnahmen in Märkten könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere manipulierte Produkte im Umlauf befinden.

Die Ermittler gehen laut Medien davon aus, dass die Nadel in Kehl einige Tage nach der Entdeckung in der Offenburger Filiale in dem Kuchen platziert worden sei.

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass in einer Offenburger Kaufland-Filiale bereits zum sechsten Mal Stecknadeln in Backwaren gefunden worden waren.