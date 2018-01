Trump hält sich für „stabiles Genie“

„Eigentlich waren psychische Stabilität und Intelligenz in meinem ganzen Leben meine größten Stärken“, schrieb Trump in seinem Twitter-Account am Samstag. „Ich hab es von einem SEHR erfolgreichen Unternehmer bis zum Top-Fernsehstar und Präsidenten der Vereinigten Staaten (beim ersten Versuch!) geschafft. Ich glaube, da kann ich nicht nur als klug, sondern als genial bezeichnet werden, ein sehr stabiles Genie noch dazu!“

Die Äußerungen kamen als Antwort auf das Enthüllungsbuch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ (zu Deutsch: „Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) von Michael Wolff darüber, dass der amerikanische Staatschef „intellektuell nicht in der Lage ist, US-Präsident zu sein, weil er nicht liest, nicht zuhört und nicht sehr interessant ist“.

Der Buchverkauf startete am Samstag. Trump kritisierte Wolff bereits und bezeichnete ihn als absoluten Loser. Das Werk sei voller Lügen und Verzerrungen.