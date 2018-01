Nach Explosion in Stockholm: Mann erliegt seinen Verletzungen

Der Mann, der am Sonntag bei einer Explosion an der U-Bahnstation Vårby Gård in der schwedischen Gemeinde Huddinge (Provinz Stockholm) verletzt wurde, ist nach Polizeiangaben seinen Verletzungen erlegen.

© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand Stockholm: Explosion an U-Bahnstation

Am Sonntagvormittag hatte es in Huddinge an einer U-Bahnstation eine heftige Explosion gegeben. Dabei wurden Medienberichten zufolge zwei Menschen verletzt: ein Mann in den 60ern und eine 45-jährige Frau. Der Mann soll vorher einen unbekannten Gegenstand vom Boden aufgehoben haben.

Der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf eine terroristische Tat.