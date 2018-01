Diese Woche muss Trump zum Arzt – auch zum Psychiater?

Auf eine entsprechende Frage sagte Gidley ganz eindeutig: „Nein.“ Der Präsident sei „blitzgescheit“.

© AFP 2017/ Mandel Ngan Drogensüchtiger US-Präsident? Netz spottet über Trumps Art zu trinken

Am Freitag wird Trump im Walter-Reed-Militärkrankenhaus untersucht. Das Weiße Haus will die Ergebnisse dieser Untersuchung zum ersten Mal in der US-Geschichte öffentlich machen.

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump gibt es immer wieder Spekulationen über seine geistige und körperliche Verfassung. So hatte der US-Präsident Anfang Dezember bei einer Rede sehr undeutlich gesprochen, hatte stark genuschelt und Wörter verschluckt.

Vor kurzem erschien zudem das Buch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ (zu Deutsch: „Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus“). Es enthält zahlreiche Zitate von hochrangigen Mitarbeitern im Weißen Haus, die Zweifel an Trumps Eignung für das Präsidentenamt äußern.