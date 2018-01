EU-Flagge zwischen Pobacken: Britische Designerin zeigt neue Kollektion – FOTO

Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood hat bei der London Fashion Week Men's ihre neue Kollektion vorgestellt. Eines der Modelle hat in einer hellgelben Tunika mit einer zwischen den Pobacken eingeklemmten EU-Flagge posiert, berichtet die britische Zeitung „The Guardian“.

Die Designerin sei, wie früher, vom Krieg, ökologischem Aktivismus sowie von der Politik inspiriert worden, so „The Guardian“. Außer der gelben Bluse seien in ihrer Kollektion rote Halbhosen, Hänger mit Gürteln sowie Kleidungsstücke aus Tartan vorgestellt worden.

​Dem Blatt zufolge nahm Westwood dieses Jahr nicht am traditionellen Defile teil. Stattdessen habe sie ihre neuen Entwürfe via Video gezeigt.