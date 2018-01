Erstmals seit 60 Jahren: Frauen in Sri Lanka dürfen Alkohol kaufen

Die Regierung von Sri Lanka hat ein Gesetz von 1955 geändert, das den Verkauf von Alkohol an Frauen verboten hat. Dies berichtete der britische Sender BBC.

Mit der am Mittwoch bekanntgegebenen Gesetzesänderung dürfen Frauen nun Alkohol kaufen, wenn sie über 18 Jahre alt sind. Außerdem dürfen sie an Orten arbeiten, an denen Alkohol verkauft wird, ohne eine vorherige Genehmigung der Behörden einzuholen.

Laut dem Sender wurde das mehr als 60 Jahre lang bestehende Gesetz zwar nicht strikt umgesetzt. Die sri-lankischen Frauen würden die Änderung jedoch begrüßen.