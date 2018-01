USA: „Uhu-Bomber“ terrorisiert Urlauber - VIDEO

Die Behörden der Stadt New Cloucester im US-Bundesstaat Maine warnen vor besonders hinterlistigen Luftangriffen: Eine Eule hat es derzeit vor allem auf Skifahrer abgesehen. Lautlos stürzt sich der aggressive Vogel auf seine Opfer.

Der „Uhu-Bomber“ lebt in einem Waldpark nahe der örtlichen Ski-Piste. Dies berichtet die Agentur „AP“ unter Berufung auf die Parkverwaltung. Demnach ist bereits mindestens ein Skifahrer Opfer des Jagdvogels geworden: Ein Mann erlitt durch den gefiederten Angreifer eine Kopfverletzung.

Die Mitarbeiter des Waldparks berichten bei Facebook, dass die Eule nach dem Angriff verschwand und seitdem nicht wiedergesehen wurde.

Für Entwarnung gibt es dennoch keinen Grund: Der aggressive Uhu kann jederzeit wieder auftauchen, schreibt die Agentur. Experten gehen davon aus, dass die Eule durch den Sturzflug auf ihre Opfer nur ihr nahegelegenes Nest verteidigen möchte – ein für Vögel dieser Art sehr typisches Verhalten.

Die Behörden raten dazu, von Spaziergängen im Waldpark vorerst abzusehen, zumindest bis die Küken groß sind und das Nest verlassen haben. Wer dennoch sein Schicksal herausfordern möchte, sollte besondere Vorsicht walten lassen: Da Eulen in der Regel lautlos angreifen, kriegt das Opfer von dem drohenden Unheil erst etwas mit, wenn es zu spät ist.

Daher: Eine Kopfbedeckung tragen und einen Regenschirm mitnehmen, raten die Behörden. Diesen könne man gebrauchen, um den Angriff abzuwehren. Wenn gerade kein Schirm zur Hand sein sollte, könne man das Tier auch durch heftige Armbewegungen über dem Kopf verjagen.

So sieht eine Eule-Attacke aus:

Eulen-Attacken sind in den USA keine Seltenheit. Opfer solcher Luftangriffe tauschen ihre Eindrücke bei Facebook aus, in der Gruppe „Owl Attacks“. Die Gruppenmitglieder wollen sogar eine Karte jener Orte erstellen, wo solch eine Begegnung mit einem Uhu am wahrscheinlichsten ist.