Zweite katholische Kirche in China binnen einem Monat abgerissen - VIDEO

In der chinesischen Stadt Linfen ist eine katholische Kirche auf Beschluss der Behörden der Provinz Shanxi gesprengt worden. Aus einem am Donnerstag in „The Guardian“ abgedruckten Bericht geht hervor, dass das bei der Explosion nicht vollständig zerstörte Gebäude dann mit Baggern und Presslufthammern dem Erdboden gleichgemacht wurde.