Mauer aus „Game of Thrones" in Russland gefunden – FOTO

Die Mauer aus der berühmten Serie „Game of Thrones“ wurde in Sibirien entdeckt. Die visuelle Ähnlichkeit mit der gewaltigen Eiswand aus dem Film, die der Legende nach die Sieben Königslande schützt, wurde in den sogenannten Lenafelsen entdeckt. Das entsprechende Foto wurde im Fan-Instagram-Account der Serie veröffentlicht.