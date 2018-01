Kein Scherz: Diese FamilienFOTOs sorgen für Schock im Netz

„Das ist kein Scherz. Wir haben einer Fotografin, die vorgab, ein Profi zu sein, 250 Dollar für ein Familien-Fotoshooting bezahlt. Schaut euch mal an, was sie uns geliefert hat", schrieb Pam in der Unterschrift zu den dilettantisch bearbeiteten Fotos, die sie auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte.

Die Gesichter auf den Bildern sind bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und überzeichnet:

„Sie sagte, die Schatten seien sehr ungünstig gewesen an diesem schönen, klaren, sonnigen Tag. Darüber hinaus habe ihr Professor sie nicht gelehrt, wie man Fotos retuschiert“.

Viele Internet-Nutzer haben indes versucht, positiv auf diese Bilder zu reagieren:

„Sie sind Meister des Internets mindestens für einen Monat. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Übrigens sieht Ihre Haut ausgezeichnet aus“, schreibt eine Facebook-Nutzerin in den Kommentaren.

„Sie muss sich bemüht haben, um euch so zu verunstalten … mindestens das ist ihr gelungen“, so eine andere Nutzerin.