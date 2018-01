Horrorszenario: Türkisches Passagierflugzeug stürzt bei Landung fast ins Meer – VIDEO

Eine Passagiermaschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus Airlines ist am Samstagabend im nordtürkischen Trabzon bei der Landung von der Piste abgekommen und an einem steilen Abhang nur wenige Meter vom Meer entfernt im Schlamm stecken geblieben. Das berichtete der TV-Sender Sky News am Sonntag.