Meisterwerk wie von Van Gogh: Nasa zeigt Wolkengürtel des Jupiters

Die Aufnahme entstand demnach am 16. Dezember, als „Juno“ zum zehnten Mal am Jupiter vorbeiflog, und zwar in einer Entfernung von 13.345 Kilometern. Die Wolkenformationen erinnern direkt an Werke von Vincent Van Gogh.

„Juno“ wurde am 5. August 2011 vom Cape Canaveral (US-Bundesstaat Florida) gestartet. Erst vor eineinhalb Jahren trat sie in die Umlaufbahn des Jupiters ein.

Die Raumsonde kommt dem Gas-Giganten alle 53 Tage nahe. Im Oktober 2016 war die Sonde nur zehn Kilometer von der oberen Atmosphärenschicht des Planeten entfernt vorbeigeflogen und hatte dabei zahlreiche Informationen über die Zusammensetzung seines Inneren und den geheimnisvollen Glanz an seinen Polen empfangen. Die „Juno“-Mission soll bis Februar 2018 dauern.