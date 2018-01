Nach Angriff auf Zeman: Ukrainerin wird aus Tschechien abgeschoben

© REUTERS/ David W Cerny Halbnackte Ukrainerin greift tschechischen Präsidenten an – VIDEO

Der ukrainischen Aktivistin drohte wegen der Pöbelei bis zu drei Jahren Haft.

Die Aktivistin Andschelina Diasch hatte Zeman am Freitag beschimpft und ihn an der Stimmabgabe hindern wollen. Sie war jedoch von Bodyguards gestoppt und der Polizei übergegeben worden. Seitdem befand sie sich in Polizeigewahrsam.

Der 73-jährige Präsident kehrte später zur Wahlurne zurück und gab seine Stimme ab. Dabei sagte er, es sei ihm eine „Ehre“ gewesen, weil es sich um jene Frau gehandelt habe, die bereits einen Angriff auf den Papst verübt hätte.