Boeing will Superflugzeug der Zukunft bauen

Das Konzept wurde demnach vor wenigen Tagen bei der Konferenz „American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2018“ in Kissimmee (US-Bundesstaat Florida) vorgestellt.

​Das neue unbemannte Fluggerät soll in der Lage sein, auf eine Geschwindigkeit von bis zu 6200 Stundenkilometer zu beschleunigen. Seine Entwicklung werde beginnen, sobald das Pentagon dem Unternehmen die Finanzierung zusage.

Bei der geplanten Drohne sollen dem Portal zufolge Stealth-Technologien zur Anwendung kommen. Das soll sie überlebensfähiger machen. Das Fluggerät soll zudem zwei Triebwerke haben, die es laut Fachkräften so in der Welt noch nicht gibt.

Zugleich weisen Experten dem Portal zufolge jedoch darauf hin, dass das Drohnenmodell sehr dem Überschall-Flugzeug SR-72 des Flugzeugherstellers Lockheed Martin ähnele.