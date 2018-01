Drohne rettet vermissten 86-Jährigen in Bayern

Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Freitag in Unterfranken. Ein 86 Jahre alter Jagdpächter habe einen Futterplatz in seinem Revier kontrollieren wollen und sich in der Dunkelheit offenbar verlaufen.

Als er zum Abendessen nicht nach Hause gekommen sei, habe seine Frau die Polizei verständigt. Auch die Johanniter seien zur Verstärkung alarmiert worden.

Die mit einer Wärmebildkamera und einer hochauflösenden Kamera ausgestattete Drohe konnte den 86-Jährigen schnell orten. Er war dem Bayerischen Rundfunk zufolge in einem sumpfigen Acker steckengeblieben und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Der Senior sei stark untergekühlt gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Es ist laut dem „Bayerischen Rundfunk“ das erste Mal in der Geschichte des Rettungsdienstes in Unterfranken, dass eine vermisste Person mithilfe einer Drohne gerettet worden sei.