Börsen-Guru plaudert anonym auf Twitter – was hat es damit auf sich?

Japans Finanzwelt erwartete im Januar 2016 mit Hochspannung die Mitteilung der Notenbank zum aktuellen Leitzins. Wann sie kommen würde, wusste niemand. Noch vor offizieller Veröffentlichung schrieb „Okasanman“ aber, der Leitzins werde negativ sein. An den Tweet war der Screenshot eines entsprechenden Zeitungsartikels angefügt, wie das Portal schreibt.

Nach dieser Meldung fiel die japanische Währung. Und die Notenbank verkündete tatsächlich den negativen Leitzins.

Zwar veröffentlicht der Account nur Informationen, die laut dem Portal ohnehin öffentlich zugänglich sind. Doch das Tempo der Veröffentlichungen und die Reichweite beeindrucken. Wie das gelingt, bleibt anscheinend selbst erfahrenen Börsenhändlern und Vermögensmanagern ein Rätsel.

Wer hinter „Okasanman“ steckt, ist unbekannt. Auch ist es unklar, warum der Account-Betreiber sich überhaupt die Mühe macht, die Informationen für seine 146.000 Follower zu veröffentlichen. Auf Anfragen reagiert der Betreiber jedenfalls offenbar nicht.

Offenkundig aber nutzt „Okasanman“ eine schier endlose Menge an Quellen, um Infos zu filtern, die die Börsenmärkte beeinflussen könnten: Zeitungen, Zeitschriften, Börsenberichte, Tweets über Unfälle, Jobwechsel, Entlassungen etc. Nur wie schafft es der Nutzer, das alles in so kurzer Zeit auszuwerten?