Unfall in Biogasanlage in Schleswig-Holstein: Tausende Liter Gülle ausgelaufen

Wegen einer kaputten Dichtung an einer Rohrleitung sind aus der Biogasanlage Brokenlande in Großenaspe (Schleswig-Holstein) am Montag bis zu 6.000 Kubikmeter Gülle ausgelaufen. Wie die „Kieler Nachrichten“ schrieben, könnte dies zur Verseuchung örtlicher Gewässer führen.