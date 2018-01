Terrorgefahr in Berlin? – Mehr Personal und neuer Dienstort für GSG 9

Die Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei erhält mindestens ein Drittel mehr Personal und einen zweiten Dienstort in Berlin. Das hat das Bundesinnenministerium gegenüber Sputnik bestätigt. „Eine schnellere Reaktionsfähigkeit der GSG 9 in der deutschen Hauptstadt“, das hat der Kommandeur der Anti-Terror-Spezialeinheit als Ziel benannt.

„Das Ziel ist klar“, hatte GSG 9-Kommandeur, Jerome Fuchs, im Inforadio des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) verkündet: „Eine schnellere Reaktionsfähigkeit der GSG 9 in der deutschen Hauptstadt“. Das erzwinge eine Aufstockung des Personals um mindestens ein Drittel. Aber vor allem soll die Spezialeinheit der Bundespolizei dichter an die eigentlichen Entscheidungsträger heran. Und die sitzen nun einmal in Berlin. Bislang hat die Truppe ihr Hauptquartier in St. Augustin bei Bonn, wo drei so genannte Einsatzeinheiten stationiert sind.

Nun soll die GSG 9 mit einer völlig neuen Einsatzeinheit auch am Sitz der Bundesregierung präsent sein. Das hat das Bundesinnenministerium Sputnik bestätigt: „Bundesinnenminister de Maizière hat im vergangenen Jahr entschieden, zur Stärkung der Krisen- und Reaktionsfähigkeit der Bundespolizei, insbesondere in der Hauptstadtregion, eine vierte Einsatzeinheit der GSG 9 der Bundespolizei mit Dienstort Berlin einzurichten.“

Unbekannte Personalstärke

Welches Aufgabengebiet die neue Einsatzeinheit hat, ist bislang genauso unbekannt wie der genaue Sitz. Oder es ist geheim, wie etwa die Personalstärke: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu konkreten Personalstärken in diesem Zusammenhang aus polizeitaktischen Gründen grundsätzlich nicht äußern“, so das Bundesinnenministerium dazu. Gesicherte Zahlen über das Personal der GSG 9 liegen bislang immer nur zu einzelnen Einsätzen vor. So wurden im Jahre 2008 im Rahmen der als „Operation Desert Fox“ bekannt gewordenen Befreiungsaktion für Touristen Ägypten insgesamt 150 Angehörige der GSG 9 in die ägyptische Wüste geflogen. Im Jahr 2014 waren insgesamt 145 Kämpfer der Spezialeinheit in fünf Auslandseinsätzen involviert.

Welche Aufgaben eine komplette Einsatzeinheit am Sitz von Regierung, Parlament und anderen bedeutenden Bundeseinrichtungen wahrnehmen wird, lässt sich indes ungefähr denken, auch wenn die Sprecherin des Bundesinnenministeriums in ihrer Antwort auf die Anfrage von Sputnik das so neutral wie möglich formuliert: „Natürlich kommt Berlin dabei eine besondere Bedeutung zu.“

Besondere Bedrohungen in der Hauptstadt?

In St. Augustin sind die Einsatzeinheiten der Präzisionsschützen, der Fallschirmspringer und der Taucher und Bootsführer stationiert. Die Aufgaben der neuen, vierten Einsatzeinheit der GSG 9 im politischen Herz Deutschlands zugedacht sein könnte, lassen sich mit Blick auf die Spezialkräfte erahnen, die bereits vor Ort sind. Im August 2017 sind besondere Einsatzkräfte der Bundespolizei wie etwa die Flieger-Gruppe, Entschärfungs- und Ermittlungsdienste oder polizeiliche Schutzkräfte für Auslandseinrichtungen in einer so genannten Polizeidirektion 11 in Berlin zusammengezogen worden.

Aus Sicht des Bundesinnenministeriums ist die künftige GSG 9-Einheit „eine Vervollständigung der Stärkung der Krisen- und Reaktionsfähigkeit der Bundespolizei, unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen in der Hauptstadt Berlin“. Das heißt wohl übersetzt, dass die Bundesregierung weiterhin von einer besonderen Bedrohungslage in der deutschen Hauptstadt durch mögliche terroristische Aktivitäten ausgeht.

