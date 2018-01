Über 900 Karat: Gigantischer Diamant in Südafrika gefunden

Einer der größten Diamanten aller Zeiten ist in einem Bergwerk im afrikanischen Lesotho gefunden worden. Laut dem Pressedienst des britischen Minenbetreibers „Gem Diamonds“ soll der farblose Stein 910 Karat wiegen.

Der 910 Karat (etwa 182 Gramm) schwere Stein ist vermutlich der fünftgrößte je gefundene Diamant, wie in der Mitteilung betont wird. Er zählt zu den Typ-II-Diamanten, der reinsten Form der Diamanten, die fast keine Stickstoffverunreinigungen enthalten und zu allerteuersten gezählt werden.

Der Zeitung „The Financial Times“ zufolge kann der Wert des neuen Diamanten 40 Millionen US-Dollar übersteigen. Am heutigen Montag sei außerdem die Aktie von „Gem Diamonds“ um 15 Prozent gestiegen, so das Blatt.

Der Rohdiamant stammt demnach aus der Mine Letseng in Lesotho, einem kleinen, bergigen und von Südafrika eingeschlossenen Königreich. Seit 2006 sollen dort vier der zwanzig größten weißen Diamanten der Welt gefunden worden sein. Einer davon heißt übersetzt „Lesothos Versprechen“ und wiegt 603 Karat bzw. 121 Gramm.

Der größte bislang dokumentierte Diamant war 1905 im südafrikanischen Cullinan bei Pretoria entdeckt worden. Der 3106,7 Karat bzw. 621,3 Gramm schwere Stein wurde zerteilt und gehört seither zu den britischen Kronjuwelen

Der wahrscheinlich zweitgrößte je gefundene Rohdiamant – „Lesedi La Rona“ – war im November 2015 mit einem Gewicht von 1109 Karat in Botswana gefunden worden. Im September 2017 war er für 53 Millionen US-Dollar an das Unternehmen Graff Diamonds verkauft worden.