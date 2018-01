US-General besorgt über Modernisierung der russischen Streitkräfte

„Wenn wir an Russland denken, denken wir an sein Vorgehen in den letzten mehreren Jahren, und dann betrachten wir die Ausgaben, die in den letzten zehn Jahren von den Russen unternommen wurden. Es gibt keinen Bestandteil der russischen Streitkräfte, der im letzten Jahrzehnt nicht modernisiert wurde“, heißt es auf der Webseite des US-Verteidigungsministeriums. Dies errege Besorgnis.

Er betonte dabei: In solcher Situation „fühlt sich niemand von uns bequem“.

Zuvor hatte Dunford gesagt, dass die USA ihre Überlegenheit gegenüber Russland und China verlieren würden. Die beiden Staaten sollen eigene Möglichkeiten und Strategien erarbeitet haben, die den Vorteil der amerikanischen Streitkräfte auf ein Mindestmaß einschränken.