Schock-Fall in Großbritannien: Darum sollten Sie Niesreiz nie unterdrücken

Britische Ärzte haben erneut demonstriert, wie zerbrechlich der menschliche Körper wirklich sein kann. Im Fachmagazin „BMJ Case Reports“ veröffentlichten sie einen kuriosen Fall aus ihrer Praxis: Ein Patient, der einen Niesreiz unterdrücken wollte, hat sich dabei einen Riss in der Kehle zugezogen.

Der 34-jährige Patient suchte dem Magazin zufolge einen Arzt wegen starker Halsschmerzen auf. Er habe zudem kaum sprechen können. Beim Abtasten des Halses habe der Arzt dann ein Rasseln festgestellt.

Eine Tomographie habe später einen Riss im Weichteilgewebe der Kehle gezeigt. Dazu sei es gekommen, indem der Mann einen Niesreiz zu unterdrücken versucht habe. Er habe sich dabei die Nase zugehalten und den Mund geschlossen.

Eine Woche lang musste der Brite laut dem Magazin über eine Magensonde ernährt werden. Allmählich habe sich sein Zustand jedoch verbessert.

Einen ähnlichen Fall hatte es im vergangenen Jahr in den USA gegeben. Eine 16-Jährige hatte bei einem Konzert ihrer Lieblingsband „One Direction“ so leidenschaftlich mitgesungen, dass sie mit Pneumothorax (krankhafte Luftansammlung im Brustkorb) in ein Krankenhaus gebracht werden musste.